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Сегодня, 19:00

Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Брентфордом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» разгромил «Брентфорд» — 3:0.
Фото Reuters

«Ливерпуль» дома победил «Брентфорд» в матче 12-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Дубль в игре оформил Мохамед Салах (39-я и 62-я минуты) и Диогу Жота (74-я). Отметим, что в первом тайме два гола Дарвина Нуньеса (22-я и 27-я) были отменены из-за офсайда.

«Ливерпуль» набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Брентфорд» — 10-й (16 очков).

В следующем туре «красные» 25 ноября сыграют с «Манчестер Сити», а «пчелы» в этот день примут «Арсенал».

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
12 нояб, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:0
Брентфорд
Англия. Премьер-лига. 12-й тур
12 нояб, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
3:2
Ноттингем Форест
Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
0
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«Челси» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире (видео)
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 11 9 0 2 28-8 27
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
11
 Челси 11 4 3 4 17-12 15
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 14
15
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
16
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
17
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
18
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
19
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
Результаты / календарь
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11.11 15:30
Вулверхэмптон – Тоттенхэм
 2 : 1
11.11 18:00
Арсенал – Бернли
 3 : 1
11.11 18:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 2 : 3
11.11 18:00
МЮ – Лутон Таун
 1 : 0
11.11 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 2 : 0
12.11 17:00
Астон Вилла – Фулхэм
 3 : 1
12.11 17:00
Брайтон – Шеффилд Юн.
 1 : 1
12.11 17:00
Ливерпуль – Брентфорд
 3 : 0
12.11 17:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 3 : 2
12.11 19:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 9 1 3
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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