Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Брентфордом»

«Ливерпуль» дома победил «Брентфорд» в матче 12-го тура чемпионата Англии — 3:0.

Дубль в игре оформил Мохамед Салах (39-я и 62-я минуты) и Диогу Жота (74-я). Отметим, что в первом тайме два гола Дарвина Нуньеса (22-я и 27-я) были отменены из-за офсайда.

«Ливерпуль» набрал 27 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Брентфорд» — 10-й (16 очков).

В следующем туре «красные» 25 ноября сыграют с «Манчестер Сити», а «пчелы» в этот день примут «Арсенал».