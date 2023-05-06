«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» благодаря голу Салаха

«Ливерпуль» дома победил «Брентфорд» в матче 35-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 13-й минуте забил Мохамед Салах.

Египтянин установил рекорд клуба, забив в девятом матче подряд на «Энфилде» во всех турнирах.

Команда Юргена Клоппа одержала шестую победу подряд, набрала 62 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Брентфорд» — девятый (50 очков).