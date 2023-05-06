«Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» благодаря голу Салаха
«Ливерпуль» дома победил «Брентфорд» в матче 35-го тура АПЛ — 1:0.
Единственный гол на 13-й минуте забил Мохамед Салах.
Египтянин установил рекорд клуба, забив в девятом матче подряд на «Энфилде» во всех турнирах.
Команда Юргена Клоппа одержала шестую победу подряд, набрала 62 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Брентфорд» — девятый (50 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|34
|26
|4
|4
|89-31
|82
|
2
|Арсенал
|34
|24
|6
|4
|81-39
|78
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|
4
|МЮ
|33
|19
|6
|8
|49-40
|63
|
5
|Ливерпуль
|35
|18
|8
|9
|67-42
|62
|
6
|Тоттенхэм
|35
|17
|6
|12
|64-57
|57
|
7
|Брайтон
|32
|16
|7
|9
|62-40
|55
|
8
|Астон Вилла
|35
|16
|6
|13
|46-43
|54
|
9
|Брентфорд
|35
|12
|14
|9
|52-45
|50
|
10
|Фулхэм
|34
|13
|6
|15
|45-46
|45
|
11
|Челси
|34
|11
|9
|14
|34-39
|42
|
12
|Кр. Пэлас
|35
|10
|10
|15
|35-46
|40
|
13
|Вулверхэмптон
|35
|11
|7
|17
|30-50
|40
|
14
|Борнмут
|35
|11
|6
|18
|37-67
|39
|
15
|Вест Хэм
|34
|9
|7
|18
|37-50
|34
|
16
|Лестер
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|
17
|Лидс
|35
|7
|9
|19
|44-69
|30
|
18
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
19
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
Результаты / календарь
1 тур
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|17:00
|
Борнмут – Челси
|1 : 3
|6.05
|17:00
|
Ман. Сити – Лидс
|2 : 1
|6.05
|17:00
|
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
|1 : 0
|6.05
|17:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|1 : 0
|6.05
|19:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|1 : 0
|7.05
|18:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|7.05
|21:00
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|8.05
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|- : -
|8.05
|19:30
|
Брайтон – Эвертон
|- : -
|8.05
|22:00
|
Нот. Форест – Саутгемптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|35
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|26
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|23
|2
|6
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|33
|1
|10
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|34
|1
|6
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