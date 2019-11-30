Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Брайтона» на матч 14-го тура чемпионата Англии, информируют пресс-службы клубов. Встреча пройдет сегодня, 30 ноября, начало — в 18.00 (мск).

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон — Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнолд — Вайналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен — Мане, Фирмину, Салах.

Стартовый состав «Брайтона»: Райан — Монтойя, Данк, Уэбстер, Берн — Гросс, Стивенс, Преппер, Биссума, Муй — Конноли.

? TEAM NEWS ?



The Reds to face @OfficialBHAFC ? #LIVBHA — Liverpool FC (@LFC) November 30, 2019

? Here's how we take to the field to face @LFC this afternoon at Anfield.



? Matchday Live is presented by @SnickersUKcom.#BHAFC ??? pic.twitter.com/NfmbLrhID7 — Brighton & Hove Albion ?? (@OfficialBHAFC) November 30, 2019

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Брайтон».

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