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«Ливерпуль» — «Брайтон»: стартовые составы команд

17:09
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Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Брайтона» на матч 14-го тура чемпионата Англии, информируют пресс-службы клубов. Встреча пройдет сегодня, 30 ноября, начало — в 18.00 (мск).

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон — Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнолд — Вайналдум, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен — Мане, Фирмину, Салах.

Стартовый состав «Брайтона»: Райан — Монтойя, Данк, Уэбстер, Берн — Гросс, Стивенс, Преппер, Биссума, Муй — Конноли.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Брайтон».

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Ливерпуль — Брайтон & Хоув

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