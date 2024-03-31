Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»

«Ливерпуль» победил «Брайтон» и стал лидером АПЛ

«Ливерпуль» дома победил «Брайтон» в матче 30-го тура АПЛ — 2:1.

Гости первыми открыли счет в игре — на 2-й минуте отличился Данни Уэлбек. У мерсисайдцев в первом тайме гол забил Луис Диас, во втором — Мохамед Салах.

«Ливерпуль» набрал 67 очков и сместил «Арсенал» в первой строчки в таблице АПЛ. «Брайтон» с 42 очками — на 9-м месте.