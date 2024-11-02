Голы Гакпо и Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»

«Ливерпуль» дома победил «Брайтон» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 2:1.

Счет в игре открыл защитник гостей Ферди Кадиолу. Хозяева отыгрались во втором тайме благодаря голам Коди Гакпо и Мохамеда Салаха.

«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 11 матчей. «Брайтон» потерпел второе поражение подряд.

Красные набрали 25 очков и вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, обойдя «Манчестер Сити» (23). У «Брайтона» 16 баллов и седьмая позиция.