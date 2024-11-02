Голы Гакпо и Салаха принесли «Ливерпулю» победу над «Брайтоном»
«Ливерпуль» дома победил «Брайтон» в матче 10-го тура чемпионата Англии — 2:1.
Счет в игре открыл защитник гостей Ферди Кадиолу. Хозяева отыгрались во втором тайме благодаря голам Коди Гакпо и Мохамеда Салаха.
«Ливерпуль» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 11 матчей. «Брайтон» потерпел второе поражение подряд.
Красные набрали 25 очков и вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, обойдя «Манчестер Сити» (23). У «Брайтона» 16 баллов и седьмая позиция.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|10
|8
|1
|1
|19-6
|25
|
2
|Ман. Сити
|10
|7
|2
|1
|21-11
|23
|
3
|Нот. Форест
|10
|5
|4
|1
|14-7
|19
|
4
|Арсенал
|10
|5
|3
|2
|17-11
|18
|
5
|Астон Вилла
|9
|5
|3
|1
|16-11
|18
|
6
|Челси
|9
|5
|2
|2
|19-11
|17
|
7
|Брайтон
|10
|4
|4
|2
|17-14
|16
|
8
|Борнмут
|10
|4
|3
|3
|13-12
|15
|
9
|Ньюкасл
|10
|4
|3
|3
|10-10
|15
|
10
|Тоттенхэм
|9
|4
|1
|4
|18-10
|13
|
11
|Брентфорд
|9
|4
|1
|4
|18-18
|13
|
12
|Фулхэм
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
13
|МЮ
|9
|3
|2
|4
|8-11
|11
|
14
|Вест Хэм
|10
|3
|2
|5
|13-19
|11
|
15
|Лестер
|10
|2
|4
|4
|14-18
|10
|
16
|Эвертон
|10
|2
|3
|5
|10-17
|9
|
17
|Кр. Пэлас
|9
|1
|3
|5
|6-11
|6
|
18
|Ипсвич
|10
|0
|5
|5
|10-21
|5
|
19
|Саутгемптон
|10
|1
|1
|8
|7-19
|4
|
20
|Вулверхэмптон
|9
|0
|2
|7
|12-25
|2
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.11
|15:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|1 : 0
|2.11
|18:00
|
Борнмут – Ман. Сити
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Ипсвич – Лестер
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Ливерпуль – Брайтон
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|3 : 0
|2.11
|18:00
|
Саутгемптон – Эвертон
|1 : 0
|2.11
|20:30
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|- : -
|3.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|3.11
|19:30
|
МЮ – Челси
|- : -
|4.11
|23:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|8
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|8
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|9
|1
|2
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