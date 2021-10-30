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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Брайтоном», «Челси» обыграл «Ньюкасл»

19:14
«Ливерпуль» — «Брайтон» — 2:2. Фото Reuters
«Ливерпуль» — «Брайтон» — 2:2. Фото Reuters
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«Ливерпуль» и «Брайтон» сыграли вничью (2:2) в матче 10-го тура чемпионата Англии.

У хозяев забивали Джордан Хендерсон и Садио Мане. «Челси» победил «Ньюкасл» (3:0). Дубль сделал Рис Джеймс, еще один мяч в активе Жоржинью.

«Бернли» обыграл «Брентфорд» (3:1). «Уотфорд» уступил «Сатутгемптону» (0:1).

«Челси» набрал 25 очков и занимает первое место. У «Ливерпуля» 22 очков и вторая позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

10-й тур

«Ливерпуль» — «Брайтон» — 2:2 (2:1)

Голы: Хендерсон, 4 (1:0). Мане, 24 (2:0). Мвепу, 41 (2:1). Троссар, 65 (2:2).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Конате, Хендерсон, Кейта (Окслейд-Чемберлен, 24), Джонс (Минамино, 88), Роберту Фирмину (Диогу Жота, 78), Салах, Мане.

«Брайтон»: Санчес, Даффи, Данк, Велтман, Лаллана (Гросс, 77), Марч, Биссума (Макаллистер, 60), Мвепу, Кукурелья, Модер (Лемпти, 66), Троссар.

Предупреждения: Минамино, 89. Лемпти, 90. Даффи, 90+1. Робертсон, 90+4.

Судья: Дин (Англия).

30 октября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» — 0:3 (0:0)

Голы: Джеймс, 65 (0:1). Джеймс, 77 (0:2). Жоржиньо, 81 — с пенальти (0:3).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Ритчи, Крафт, Манкильо, Ласкеллес, Хэйден (Альмирон, 64), Лонгстафф (Шелви, 82), Сен-Максимен, Фрэйзер (Уиллок, 67), Уилсон.

«Челси»: Менди, Тиагу Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл, Джеймс, Жоржиньо, Зиеш (Баркли, 65), Канте (Лофтус-Чик, 64), Хаверц, Хадсон-Одои (Сауль, 88).

Предупреждения: Хэйден, 17. Ритчи, 39. Канте, 54. Ласкеллес, 55. Зиеш, 57.

Судья: Тирни.

30 октября. Ньюкасл. Стадион «Сент-Джеймс Парк».

«Бернли» — «Брентфорд» — 3:1 (3:0)

Голы: Вуд, 4 (1:0). Лоутон, 32 (2:0). Корне, 36 (3:0). Годдос, 79 (3:1).

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Корне (Выдра, 68), Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Гудмундссон, Макнейл.

«Брентфорд»: Фернандес, Йергенсен, Янссон, Хенри, Пиннок, Нергор, Йенсен (Янельт, 68), Оньека (Годдос, 58), Тони, Канос (Роэрслев Расмуссен, 77), Форсс.

Предупреждения: Годдос, 72. Макнейл, 83.

Судья: Мосс.

30 октября. Бернли. Стадион «Терф Мур».

«Уотфорд» — «Саутгемптон» — 0:1 (0:1)

Гол: Адамс, 20.

«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Масина, Трост-Эконг, Нгакия (Флетчер, 82), Сиссоко, Куцка, Кинг, Сарр, Кучо Эрнандес (Клеверли, 47), Жоау Педру (Сема, 47).

«Саутгемптон»: Маккарти, Беднарек, Уокер-Питерс, Салису, Ромеу (Лянко, 90), Уорд-Проуз (Диалло, 80), Ливраменто, Редмонд, Эль-Юнусси (С.Армстронг, 70), А.Армстронг, Адамс.

Предупреждения: Жоау Педру, 45+2. Салису, 55. Уорд-Проуз, 58. Куцка, 76.

Судья: Бэнкес.

30 октября. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Евгений Петров все материалы автора
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