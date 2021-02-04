«Ливерпуль» дома проиграл «Брайтону»

«Ливерпуль» уступил «Брайтону» (0:1) в матче 22-го тура чемпионата Англии.

Единственный матч забил Стивен Альсате. «Ливерпуль» с 40 очками на данный момент занимает четвертое место.

В параллельной игре «Вест Хэм» на выезде победил «Астон Виллу» (3:1). «Молотобойцы» набрали 38 очков и поднялись на пятое место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

22-й тур

«Ливерпуль» — «Брайтон» — 0:1 (0:0)

Гол: Альсате, 56.

«Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, Александр-Арнолд, Филлипс, Милнер, Вайналдум (Окслейд-Чемберлен, 64), Хендерсон, Тиагу Алькантара, Шачири (Ориги, 64), Роберту Фирмину (Джонс, 79), Салах.

«Брайтон»: Санчес, Данк, Берн, Уэбстер, Уайт, Гросс, Марч (Лаллана, 67), Биссума, Альсате, Мопей (Конноли, 83), Троссар (Зекири, 87).

Предупреждение: Вайналдум, 45.

Судья: Френд.

3 февраля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

«Астон Вилла» — «Вест Хэм» — 1:3 (0:0)

Голы: Соучек, 51 (0:1). Лингард, 56 (0:2). Уоткинс, 81 (1:2). Лингард, 83 (1:3).

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Баркли (Трезеге, 69), Грилиш, Макгинн, Дуглас Луис (Сансон, 80), Эль-Гази (Траоре, 46), Уоткинс.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Огбонна, Доусон, Фредерикс (Пабло Форнальс, 85), Цоуфал, Крессуэлл, Лингард (Боуэн, 90+1), Соучек, Райс, Антонио, Бенрама (Джонсон, 88).

Предупреждения: Крессуэлл, 65. Бенрама, 70. Дуглас Луис, 70.

Судья: Мэдли.

3 февраля. Бирмингем. Стадион «Вилла Парк».