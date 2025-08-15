Футбол
15 августа, 20:00

«Ливерпуль» — «Борнмут»: трансляция матча АПЛ онлайн

«Ливерпуль» и «Борнмут» сыграют в 1-м туре АПЛ 15 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Ливерпуль» и «Борнмут» сыграют в 1-м туре чемпионата Англии в пятницу, 15 августа. Начало матч на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур.
15 августа, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:2
Борнмут

«Ливерпуль» — «Борнмут»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ливерпуль» — «Борнмут» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

«Ливерпуль» в сезоне АПЛ-2024/25 стал чемпионом Англии с 84 очками после 38 туров. «Борнмут» финишировал на девятом месте с 56 очками.

ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
Гвардиола — о будущем Эдерсона: «Он не приходил ко мне и не говорил: «Я хочу уйти»

Аморим считает, что Шешко может надолго закрепиться в роли основного нападающего «Манчестер Юнайтед»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2
 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
3
 Челси 11 6 2 3 21-11 20
4
 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
5
 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
6
 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
7
 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
8
 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
9
 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
10
 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
11
 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
12
 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
13
 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14
 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
15
 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
16
 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
17
 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
18
 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
19
 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
20
 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 14
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 8
Дэнни Уэлбек
Дэнни Уэлбек

Брайтон

 6
П
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус
Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Квилиндси Хартман
Квилиндси Хартман

Бернли

 4
И К Ж
Тоте Гомеш
Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 8 1 2
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 8 1 2
Тревор Чалоба
Тревор Чалоба

Челси

 10 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

