«Ливерпуль» и «Борнмут» сыграют в 1-м туре АПЛ 15 августа

«Ливерпуль» и «Борнмут» сыграют в 1-м туре чемпионата Англии в пятницу, 15 августа. Начало матч на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур.

15 августа, 22:00. Anfield (Ливерпуль)

«Ливерпуль» — «Борнмут»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ливерпуль» — «Борнмут» можно в нашем матч-центре.

В России официально не показывают АПЛ. Трансляции английской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

«Ливерпуль» в сезоне АПЛ-2024/25 стал чемпионом Англии с 84 очками после 38 туров. «Борнмут» финишировал на девятом месте с 56 очками.