«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» на старте АПЛ, Экитике забил и отдал голевую передачу

«Ливерпуль» дома обыграл «Борнмут» в матче 1-го тура АПЛ — 4:2.

Счет на 37-й минуте открыл новичок мерсисайдцев Юго Экитике. На 49-й минуте преимущество красных с передачи Экитике удвоил Коди Гакпо.

Гости сумели отыграться благодаря дублю Антуана Семеньо. Ганец отличился на 64-й и 76-й минутах.

Победный мяч хозяев на 88-й минуте забил Федерико Кьеза. Окончательный счет в концовке установил Мохамед Салах.