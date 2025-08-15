«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» на старте АПЛ, Экитике забил и отдал голевую передачу
«Ливерпуль» дома обыграл «Борнмут» в матче 1-го тура АПЛ — 4:2.
Счет на 37-й минуте открыл новичок мерсисайдцев Юго Экитике. На 49-й минуте преимущество красных с передачи Экитике удвоил Коди Гакпо.
Гости сумели отыграться благодаря дублю Антуана Семеньо. Ганец отличился на 64-й и 76-й минутах.
Победный мяч хозяев на 88-й минуте забил Федерико Кьеза. Окончательный счет в концовке установил Мохамед Салах.
Новости