15 августа, 23:57

«Ливерпуль» обыграл «Борнмут» на старте АПЛ, Экитике забил и отдал голевую передачу

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Ливерпуль» — «Борнмут».
Фото Reuters

«Ливерпуль» дома обыграл «Борнмут» в матче 1-го тура АПЛ — 4:2.

Счет на 37-й минуте открыл новичок мерсисайдцев Юго Экитике. На 49-й минуте преимущество красных с передачи Экитике удвоил Коди Гакпо.

Гости сумели отыграться благодаря дублю Антуана Семеньо. Ганец отличился на 64-й и 76-й минутах.

Победный мяч хозяев на 88-й минуте забил Федерико Кьеза. Окончательный счет в концовке установил Мохамед Салах.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур.
15 августа, 22:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
4:2
Борнмут

Мохамед Салах
Федерико Кьеза
Футбол
ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
Коди Гакпо
Юго Экитике
  • Игорь Сергеев

    Несмотря на упорные потуги Сабослаи напортачить, Ливер таки победил. Хотя для этого и потребовались усилия. Приятно порадовал новичок Экитике.

    16.08.2025

  • MARAFONEZ

    иди в пятёрочку, там 60 тыс платят... на телефон и интернет есть деньги, на еду нет ?

    16.08.2025

  • Ivan Stepanenov

    Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «прогноз СОТКА купить». МАТЧ ТВ сюжет показывал.

    16.08.2025

  • DioRJ

    Это так,но и Диас порою проводил откровенно провальные матчи,посмотрим на дистанции.

    16.08.2025

  • DioRJ

    Всё хорошо что хорошо заканчивается.Конате безусловно хочет аж хохочет в Реал,причём уже сейчас и откровенно сливается,Собослаи откровенно портачит,Салах и Ван Дейк явно не в форме.Кьеза красавчик,выручил,кто бы мог подумать.

    16.08.2025

  • Marcus Crassus

    В первом же матче и такой концерт.

    16.08.2025

  • Berkut-7

    Что-то совсем мне не нравится ГАкпо на месте левого инсайда, какой-то он медленный и примитивный , прям ощущается , что он сильно слабее Луиса Диаса, тот просто рвал и метал на своём фланге.

    16.08.2025

