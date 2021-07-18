«Ливерпуль» близок к продлению контракта с Алиссоном до 2026 года
01:27
Вратарь «Ливерпуля» Алиссон может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, клуб близок к продлению контракта с 28-летним бразильцем до июня 2026 года.
Алиссон выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года. В минувшем сезоне вратарь провел 42 матча во всех турнирах, в которых пропустил 41 мяч, 15 раз сыграл на ноль и забил один гол.
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