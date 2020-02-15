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«Ливерпуль» близок к приобретению Вернера за 58 миллионов евро

22:07
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«Ливерпуль» ведет активные переговоры по поводу трансфера нападающего «Лейпцига» Тимо Вернера, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Английский клуб может выкупить 23-летнего немца за 58 миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве отступных за игрока. «Красные» готовы закрыть сделку до апреля, пока эта опция в контракте футболиста действует.

В 30 матчах сезона-2019/2020 Тимо Вернер во всех турнирах забил 25 голов и отдал 10 результативных передач.

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