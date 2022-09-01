«Ливерпуль» близок к приобретению Артура Мело

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает журналист Фабрицио Романо. Стороны близки к заключению арендного соглашения.

В скором времени хавбек должен пройти медосмотр, стороны согласовывают последние детали. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не заинтересован в Мело на сезон-2022/23.

«Ливерпуль» решил приобрести Артура из-за кадровых проблем в полузащите.

В текущем сезоне серии А футболист не провел ни одной игры.