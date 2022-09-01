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Сегодня, 11:57

«Ливерпуль» близок к приобретению Артура Мело

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает журналист Фабрицио Романо. Стороны близки к заключению арендного соглашения.

В скором времени хавбек должен пройти медосмотр, стороны согласовывают последние детали. Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не заинтересован в Мело на сезон-2022/23.

«Ливерпуль» решил приобрести Артура из-за кадровых проблем в полузащите.

В текущем сезоне серии А футболист не провел ни одной игры.

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 0 : 0
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Ман. Сити – Нот. Форест
 6 : 0
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Вест Хэм – Тоттенхэм
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Ливерпуль – Ньюкасл
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