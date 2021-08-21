«Ливерпуль» — «Бернли»: Хендерсон, Салах и ван Дейк выйдут с первых минут
Стал известен состав «Ливерпуля» на матч второго тура чемпионата Англии против «Бернли».
Стартовый состав: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Кейта, Эллиот, Салах, Мане, Жота.
Запасные: Адриан, Келлехер, Гомес, Робинсон, Джонс, Алькантара, Конате, Минамино, Фирмину.
Встречу из-за смерти отца пропустит полузащитник Фабинью. Также хавбек Джеймс Милнер не попал в заявку из-за небольшого ушиба.
Матч пройдет в Ливерпуле и начнется в 14:30 мск.
Your Reds to face @BurnleyOfficial at Anfield ??— Liverpool FC (@LFC) August 21, 2021
James Milner misses out with a slight knock. #LIVBUR
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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