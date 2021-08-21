«Ливерпуль» всухую обыграл «Бернли» в матче чемпионата Англии
«Ливерпуль» обыграл «Бернли» во втором туре чемпионата Англии со счетом 2:0. В составе победителей отличились Диогу Жота и Садио Мане.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
2-й тур
«Ливерпуль» — «Бернли» — 2:0 (1:0)
Голы: Диогу Жота, 18 (1:0). Мане, 69 (2:0).
«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Цимикас (Гомес, 90+2), Александр-Арнолд, Хендерсон, Кейта (Тиагу Алькантара, 81), Салах, Мане, Диогу Жота (Роберту Фирмину, 81), Эллиотт.
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Браунхил, Вуд (Родригес, 75), Гвюдмундссон (Питерс, 80), Барнс, Макнейл.
Судья: Дин (Англия).
21 августа. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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