«Ливерпуль» на «Энфилде» проиграл «Бернли»

«Ливерпуль» уступил «Бернли» в матче 18-го тура чемпионата Англии (0:1). Едниственный гол был забит на 83-й минуте — Эшли Барнс реализовал пенальти. Для 31-летнего англичанина этот мяч стал 100-м в футболке команды.

«Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидера на 6 очков. «Бернли» поднялся на 16-ю строчку.

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Премьер-лига

18-й тур

«Ливерпуль» — «Бернли» — 0:1 (0:0)

Гол: Барнс, 83 — с пенальти.

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум, Тиагу Алькантара, Окслейд-Чемберлен (Роберту Фирмину, 57), Фабинью, Шачири (Минамино, 84), Мане, Ориги (Салах, 57).

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор (Питерс, 49), Брэйди (Гвюдмундссон, 65), Уэствуд, Браунхил, Вуд, Барнс, Макнейл.

Предупреждения: Барнс, 39. Фабинью, 45+2. Матип, 87.

Судья: Дин.

21 января. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».