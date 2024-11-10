«Ливерпуль» победил «Астон Виллу» и увеличил отрыв от «Ман Сити» до пяти очков

«Ливерпуль» в матче 11-го тура АПЛ обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0.

Отличились Дарвин Нуньес и Мохамед Салах.

После этого матча «Ливерпуль» с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Астон Вилла» с 18 очками — на восьмой строчке. Отрыв мерсисайдцев от «Манчестер Сити» составляет пять очков.