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Сегодня, 15:00

«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прямая трансляция матча АПЛ (видео)

Прямая трансляция матча АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла» начнется в 16.00 мск 3 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Мохамед Салах.
Мохамед Салах.
Фото Reuters

«Ливерпуль» на своем поле примет «Астон Виллу» в матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу сезона 2023 / 2024 3 сентября, в воскресенье. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию с формальными событиями противостояния «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Смотреть видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно будет в соцсети ВКонтакте.

«Ливерпуль» тренера Юргена Клоппа занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 7 очками. «Астон Вилла» испанского специалиста Унаи Эмери располагается на девятой строчке с 6 баллами после трех туров.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Ливерпуль
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
4
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
5
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
6
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
7
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
10
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
13
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
18
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 3 : 1
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 6
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 4
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 3
Каору Митома

Каору Митома

Брайтон

 3
Фил Фоден

Фил Фоден

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 3 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

Ливерпуль

 3 1 0
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