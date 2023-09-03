«Ливерпуль» на своем поле примет «Астон Виллу» в матче четвертого тура чемпионата Англии по футболу сезона 2023 / 2024 3 сентября, в воскресенье. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, начало — в 16.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию с формальными событиями противостояния «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Смотреть видеотрансляцию бесплатно в прямом эфире можно будет в соцсети ВКонтакте.

«Ливерпуль» тренера Юргена Клоппа занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 7 очками. «Астон Вилла» испанского специалиста Унаи Эмери располагается на девятой строчке с 6 баллами после трех туров.

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