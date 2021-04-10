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«Ливерпуль» одержал первую домашнюю победу в АПЛ в 2021 году

19:02
Трент Александр-Арнолд. Фото ФК "Ливерпуль".
Трент Александр-Арнолд. Фото ФК &quot;Ливерпуль&quot;.
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«Ливерпуль» победил «Астон Виллу» (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Англии. Команда одержала первую домашнюю победу в премьер-лиге в текущем году.

В составе победителей голы забивали Мохамед Салах и Трент Александр-Арнолд. До этого «красные» в домашних матчах чемпионата в 2021 году один раз сыграли вничью и шесть раз проиграли.

«Ливерпуль» набрал 52 очка и на данный момент занимает четвертое место. У «Астон Виллы» 44 очка и десятая позиция.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

31-й тур

«Ливерпуль» — «Астон Вилла» — 2:1 (0:1)

Голы: Уоткинс, 43 (0:1). Салах, 57 (1:1). Александр-Арнолд, 90+1 (2:1).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Филлипс, Озан Кабак (Шачири, 89), Милнер, Вайналдум (Тиагу Алькантара, 70), Фабинью, Роберту Фирмину (Мане, 75), Салах, Жота.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Кэш, Конса, Макгинн, Накамба (Баркли, 66), Дуглас Луис, Траоре (Эль-Гази, 68), Трезеге (Рэмси, 82), Уоткинс.

Предупреждения: Конса, 25. Дуглас Луис, 49. Милнер, 65. Таргетт, 73. Робертсон, 74. Уоткинс, 85.

Судья: Тирни.

10 апреля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

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