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«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» Джеррарда, «Челси» вырвал победу в матче с «Лидсом»

19:55

«Ливерпуль» победил «Астон Виллу» (1:0) в матче тура чемпионата Англии.

Единственный мяч на 67-й минуте забил Мохамед Салах. Он реализовал пенальти. «Астон Виллу» тренирует экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

В параллельном матче «Челси» победил «Лидс» (3:2). Дубль в составе «синих» сделал Жоржинью. Оба мяча, в том числе решающий в концовке игры, он забил с пенальти.

Также у хозяев отличился Мэйсон Маунт. У гостей забивали Рафинья (с пенальти) и Джо Гелхардт.

«Арсенал» переиграл «Саутгемптон» (3:0). Голы забивали Александр Ляказетт, Мартин Эдегор и Габриэл Магальяйнс.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
11 дек, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:0
Астон Вилла
Голы
Салах, 67 (1:0)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Милнер, 84 ) Хендерсон Окслейд-Чемберлен (Диогу Жота, 58 ) Мане (Минамино, 88 ) Салах
Астон Вилла
Мартинес Кэш Таргетт Конса Мингс Янг (Буэндия, 69) Дуглас Луис Макгинн Накамба (Сансон, 57) Рэмси (Ингс, 74) Уоткинс
Предупреждения
ван Дейк 13  -  Накамба 19, Уоткинс 24
Судьи
Аттуэлл
Англия. Премьер-лига. 16-й тур
11 дек, 18:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
3:2
Лидс
Голы
Рафинья, 28 (0:1), Маунт, 42 (1:1), Жоржиньо, 58 (2:1), Гелхардт, 83 (2:2), Жоржиньо, 90+4 (3:2)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо (Лукаку, 87 ) Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта (Кристенсен, 75 ) Жоржиньо Лофтус-Чик Маунт Хаверц Вернер (Хадсон-Одои, 74 )
Лидс
Мелье Эйлинг Фирпо Льоренте Даллас Форшоу Шеклтон (Клих, 60) Рафинья (Гелхардт, 82) Робертс Джеймс (Крессуэлл, 88) Харрисон
Предупреждения
Джеймс 34, Маунт 60  -  Фирпо 42, Шеклтон 53, Клих 69, Мелье 90, Льоренте 90
Судьи
Кавана
Англия. Премьер-лига. 16-й тур
11 дек, 18:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
3:0
Саутгемптон
Голы
Ляказетт, 21 (1:0), Эдегор, 27 (2:0), Габриэл Магальяйнс, 62 (3:0)
Арсенал
Рамсдейл Тирни Уайт Габриэл Магальяйнс (Холдинг, 70 ) Томиясу Партей Сака Эдегор Джака (Локонга, 81 ) Ляказетт (Пепе, 84 ) Мартинелли
Саутгемптон
Кабальеро Уокер-Питерс Стивенс Беднарек Уорд-Проуз Ливраменто Диалло Армстронг (Эль-Юнусси, 43) Редмонд Бройя (Лянко, 70) Телла
Предупреждения
Габриэл Магальяйнс 3, Сака 17  - 
Судьи
Жиллетт

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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