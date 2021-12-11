«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» Джеррарда, «Челси» вырвал победу в матче с «Лидсом»
«Ливерпуль» победил «Астон Виллу» (1:0) в матче тура чемпионата Англии.
Единственный мяч на 67-й минуте забил Мохамед Салах. Он реализовал пенальти. «Астон Виллу» тренирует экс-игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард.
В параллельном матче «Челси» победил «Лидс» (3:2). Дубль в составе «синих» сделал Жоржинью. Оба мяча, в том числе решающий в концовке игры, он забил с пенальти.
Также у хозяев отличился Мэйсон Маунт. У гостей забивали Рафинья (с пенальти) и Джо Гелхардт.
«Арсенал» переиграл «Саутгемптон» (3:0). Голы забивали Александр Ляказетт, Мартин Эдегор и Габриэл Магальяйнс.
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