«Ливерпуль — «Арсенал»: стали известны стартовые составы команд
19:20
Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Арсенала» на центральный матч 3-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 19.30 (мск).
Стартовый состав «Ливерпуля»: Адриан — Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Вийналдум — Салах, Фирмино, Мане.
Стартовый состав «Арсенала»: Лено — Мэйтленд-Найлз, Сократис, Луис, Монреаль — Уиллок, Джака, Гендузи — Пепе, Обамеянг, Себальос.
? #LIVARS team news... https://t.co/1jTl0X9dFN— Liverpool FC (@LFC) August 24, 2019
? NICOLAS PEPE STARTS ?— Arsenal (@Arsenal) August 24, 2019
? Here's our team news for #LIVARS...
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