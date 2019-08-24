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«Ливерпуль — «Арсенал»: стали известны стартовые составы команд

19:20
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Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Арсенала» на центральный матч 3-го тура чемпионата Англии. Встреча начнется в 19.30 (мск).

Стартовый состав «Ливерпуля»: Адриан — Александер-Арнольд, ван Дейк, Матип, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Вийналдум — Салах, Фирмино, Мане.

Стартовый состав «Арсенала»: Лено — Мэйтленд-Найлз, Сократис, Луис, Монреаль — Уиллок, Джака, Гендузи — Пепе, Обамеянг, Себальос.

Ливерпуль — Арсенал

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