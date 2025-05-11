Футбол
11 мая, 20:26

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом», мерсисайдцы вели со счетом 2:0

Руслан Минаев
Райан Гравенберх (в центре) в окружении Микеля Мерино (слева) и Леандро Троссара.
Фото AFP

«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 36-м туре АПЛ — 2:2.

У хозяев в первом тайме голы забили Коди Гакпо и Луис Диас, которые отметились на 20-й и 21-й минутах. У гостей во втором тайме отличились Габриэль Мартинелли и Микель Мерино. Испанский хавбек на 79-й минуте был удален, получив вторую желтую карточку.

«Ливерпуль», который досрочно обеспечил себе чемпионство, после 36 туров набрал 83 очка. «Арсенал» идет вторым с 68 очками.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 36-й тур.
11 мая, 18:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:2
Арсенал
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
  • arno11

    Если Ньюкасл финиширует вторым, можно будет сказать что это заслужил. Они играют очень хорошо. Но если честно, то какая разница, второе место или четвертое? Чтобы сохранить место в Лигу Чемпионов Арсеналу нужно будет не проиграть Саутгемптону.

    12.05.2025

  • TORO

    "Арсенал" доигрался ) Следующий матч - дома с "Ньюкаслом") Проиграют - и "сороки" выходят на 2-е место) Артета - "вечно молодой, вечно перспективный, вечно пьяный")

    11.05.2025

    • «Манчестер Юнайтед» проиграл «Вест Хэму», «Тоттенхэм» уступил «Кристал Пэлас»

    Хавбек «Ньюкасла» Мерфи сделал 12 голевых пасов в сезоне АПЛ — это клубный максимум с 2000-го
