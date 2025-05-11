«Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом», мерсисайдцы вели со счетом 2:0

«Ливерпуль» дома сыграл вничью с «Арсеналом» в 36-м туре АПЛ — 2:2.

У хозяев в первом тайме голы забили Коди Гакпо и Луис Диас, которые отметились на 20-й и 21-й минутах. У гостей во втором тайме отличились Габриэль Мартинелли и Микель Мерино. Испанский хавбек на 79-й минуте был удален, получив вторую желтую карточку.

«Ливерпуль», который досрочно обеспечил себе чемпионство, после 36 туров набрал 83 очка. «Арсенал» идет вторым с 68 очками.