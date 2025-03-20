«Ливерпуль» активизировал переговоры по трансферу Симонса

«Ливерпуль» наращивает активность в попытке подписать 21-летнего атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Хави Симонса, сообщает Caught Offside.

По данным источника, немецкий клуб, изначально запрашивавший за игрока 100 миллионов еро, готов согласиться на сумму около € 80 млн в преддверии летнего трансферного окна.

Конкуренцию «мерсисайдцам» могут составить «Манчестер Сити» и «Бавария», также проявляющие интерес к нидерландцу. В текущем сезоне Симонс провел 25 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 5 голевых передач.

Контракт полузащитника с «Лейпцигом» действует до июня 2027 года, а его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, оценивается в 80 миллионов евро.