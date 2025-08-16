«Ливерпуль» 13 лет не проигрывает в первом туре АПЛ

«Ливерпуль» не проиграл ни одного из последних 13 матчей в первых турах в чемпионате Англии. В пятницу, 15 августа, «красные» начали сезон-2025/26 с победы над «Борнмутом» (4:2).

За последние 13 сезонов у «Ливерпуля» в первых турах — 3 ничьи и 10 побед, забито 35 голов и пропущено 16. Пять раз «красные» в этих матчах сыграли на ноль.

Это самая длинная серия без поражений в первых турах среди команд АПЛ.