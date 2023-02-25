Лисандро Мартинес назвал самого сложного соперника в АПЛ

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес рассказал, кто из форвардов АПЛ впечатлил его больше всех, сообщает журналист Джеймс Дакер.

Самым непростым игроком футболист назвал нападающего «Арсенала» Габриэля Жезуса.

Мартинес провел 34 матча за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.