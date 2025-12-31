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31 декабря 2025, 06:16

Мартинес: «МЮ» не имеет права дома играть вничью»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прокомментировал ничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Очень разочарован. Мы не можем дома играть вничью. Должны побеждать, когда играем дома. Соперник должен страдать, но мы не получили 3 очка. Очень расстраивает. Команда отдала все силы. Пропустили гол в самом конце первого тайма, такое может случиться. Это наша ответственность.

Мы хорошо играли с мячом в первом тайме, но потом слишком сели, не смогли прессинговать центральных защитников. «Вулверхэмптон» чувствовал себя комфортно с мячом, начали перемещаться и создавать свободные зоны. Игроки «МЮ» очень разочарованы, мы ожидали лучшего. Мы должны принять это и двигаться дальше», — цитирует BBC Мартинеса.

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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
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