Мартинес: «МЮ» не имеет права дома играть вничью»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прокомментировал ничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Очень разочарован. Мы не можем дома играть вничью. Должны побеждать, когда играем дома. Соперник должен страдать, но мы не получили 3 очка. Очень расстраивает. Команда отдала все силы. Пропустили гол в самом конце первого тайма, такое может случиться. Это наша ответственность.

Мы хорошо играли с мячом в первом тайме, но потом слишком сели, не смогли прессинговать центральных защитников. «Вулверхэмптон» чувствовал себя комфортно с мячом, начали перемещаться и создавать свободные зоны. Игроки «МЮ» очень разочарованы, мы ожидали лучшего. Мы должны принять это и двигаться дальше», — цитирует BBC Мартинеса.