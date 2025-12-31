Мартинес: «МЮ» не имеет права дома играть вничью»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес прокомментировал ничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.
«Очень разочарован. Мы не можем дома играть вничью. Должны побеждать, когда играем дома. Соперник должен страдать, но мы не получили 3 очка. Очень расстраивает. Команда отдала все силы. Пропустили гол в самом конце первого тайма, такое может случиться. Это наша ответственность.
Мы хорошо играли с мячом в первом тайме, но потом слишком сели, не смогли прессинговать центральных защитников. «Вулверхэмптон» чувствовал себя комфортно с мячом, начали перемещаться и создавать свободные зоны. Игроки «МЮ» очень разочарованы, мы ожидали лучшего. Мы должны принять это и двигаться дальше», — цитирует BBC Мартинеса.
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2
|Ман. Сити
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|0
|0
|0
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|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
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|0
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
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|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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