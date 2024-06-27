«Лион» намерен подписать Ниакате из «Ноттингем Форест»
Защитник «Ноттингем Форест» Мусса Ниакате может продолжить карьеру во Франции, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, на 28-летнего сенегальца претендует «Лион». Английский клуб готов расстаться с игроком из-за финансового фэйр-плей.
В минувшем сезоне Ниакате провел 23 матча, в которых забил один гол и заработал одну красную карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.
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|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Челси
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ньюкасл
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|МЮ
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Саутгемптон
|0
|0
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|0
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|16.08
|22:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
|
Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
|
Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
|
Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
|
Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
|
Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
|
Лестер – Тоттенхэм
|- : -
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