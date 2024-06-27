«Лион» намерен подписать Ниакате из «Ноттингем Форест»

Защитник «Ноттингем Форест» Мусса Ниакате может продолжить карьеру во Франции, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 28-летнего сенегальца претендует «Лион». Английский клуб готов расстаться с игроком из-за финансового фэйр-плей.

В минувшем сезоне Ниакате провел 23 матча, в которых забил один гол и заработал одну красную карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 16 миллионов евро.