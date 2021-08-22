«Лион» купит Шакири у «Ливерпуля» за 12 миллионов евро
21:48
«Лион» близок к покупке полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Французский клуб заплатит за 29-летнего швейцарца 12 миллионов евро, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романно.
Изначально французский клуб предлагал за игрока 6 миллионов, а «Ливерпуль» просил 15 млн.
Ранее Шакири достиг соглашения о контракте с французским клубом до 30 июня 2024 года.
Шакири играет за «Ливерпуль» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 14 матчей.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю