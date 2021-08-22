«Лион» купит Шакири у «Ливерпуля» за 12 миллионов евро

«Лион» близок к покупке полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Французский клуб заплатит за 29-летнего швейцарца 12 миллионов евро, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романно.

Изначально французский клуб предлагал за игрока 6 миллионов, а «Ливерпуль» просил 15 млн.

Ранее Шакири достиг соглашения о контракте с французским клубом до 30 июня 2024 года.

Шакири играет за «Ливерпуль» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 14 матчей.