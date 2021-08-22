Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Лион» купит Шакири у «Ливерпуля» за 12 миллионов евро

21:48
Джердан Шакири. Фото Instagram
Джердан Шакири. Фото Instagram
Теги:

«Лион» близок к покупке полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири. Французский клуб заплатит за 29-летнего швейцарца 12 миллионов евро, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романно.

Изначально французский клуб предлагал за игрока 6 миллионов, а «Ливерпуль» просил 15 млн.

Ранее Шакири достиг соглашения о контракте с французским клубом до 30 июня 2024 года.

Шакири играет за «Ливерпуль» с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 14 матчей.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: турнирная таблица группы А после матча Россия — Парагвай
Трое молодых канадских хоккеистов погибли в автомобильной аварии
«Заговоры не для меня». Соболев сделал заявление о ситуации в «Спартаке»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд