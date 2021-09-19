Лингард высказался о победном голе в ворота «Вест Хэма»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард высказался о победном матче 5-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:1).
«Я провел хороший сезон в «Вест Хэме», выступая в аренде. Надо двигаться вперед, сейчас у меня все мысли о «МЮ», — цитирует Лингарда ВВС.
Полузащитник забил победный гол на 89-й минуте матча.
«МЮ» благодаря этим трем очкам догнал «Ливерпуль», который лидирует турнирную таблицу АПЛ. У обеих команд 13 очков.
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