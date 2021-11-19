Лингард ведет переговоры о возвращении в «Вест Хэм»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард намерен покинуть клуб и вернуться в «Вест Хэм». Лондонцы предлагают англичанину контракт на четыре года, сообщает журналист Николо Скира.
«МЮ» не смог договориться о продлении соглашении с игроком, которое истекает ближайшим летом. Так что «Манчестер» готов продать хавбека за 10 миллионов фунтов стерлингов в январе.
В сезоне-2021/22 Лингард принял участие в 8 матчах «Манчестер Юнайтед», проведя на поле в сумме 154 минуты. На его счету 2 гола и 1 результативная передача.
Прошлый сезон он заканчивал в «Вест Хэме» на правах аренды. Недавно игрок выложил в Instagram фото, где он изображен в форме «молотобойцев».
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19.11.2021