Лингард рассказал о неожиданных телефонных звонках Моуринью: «Это было странно»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал о работе с бывшим главным тренером клуба Жозе Моуринью.

«Моуринью очень не любил, когда его футболисты получали повреждения. Он не хотел даже знать об этом. Я же мог сказать только: «Это не моя вина, босс!» В целом у нас с Жозе были отличные отношения. Он хорошо относился ко мне. Перед тем как я получил травму, он доверял мне, ставил в состав на важные игры. Мы выигрывали кубки, он сделал меня победителем», — написал Лингард в статье на The Players Tribune.

Также полузащитник рассказал о неожиданных телефонных звонках Моуринью.

«Моуринью также очень нравилось личное общение с футболистами. Иногда я смотрел на телефон и видел, как он неожиданно звонит по FaceTime. Это было странно. Жозе звонил и спрашивал: «Джесси, чем занимаешься?» Я отвечал: «Отдыхаю, смотрю телевизор». Потом наступала неловкая пауза, и я спрашивал: «А что вы делаете?» Мне было очень смешно. Это показывало, как он беспокоился о футболистах», — рассказал он.

Моуринью тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2016-го по 2018 год. Под его руководством клуб стал обладателем Кубка Футбольной лиги и Суперкубка Англии, а также выиграл Лигу Европы.