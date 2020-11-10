Лингард отказался от услуг Райолы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард отказался от услуг агента Мино Райолы, сообщает ESPN. Теперь интересы футболиста будут представлять люди из его окружения.

Лингард начал работать с Райолой в январе 2020 года. Стороны заключили временную сделку, по которой агент должен был попытаться найти новый клуб для игрока.

Недавно сообщалось, что Райола предложил футболиста «Интеру». Но хавбек в итоге остался на «Олд Траффорд». Райола не смог найти новый клуб для футболиста, поэтому он отказался от его услуг.

В текущем сезоне Лингард принял участие в двух матчах Кубка английской лиги, не отметившись результативными действиями.