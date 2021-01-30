Лингард объяснил, почему перешел в «Вест Хэм»

Новичок «Вест Хэма» Джесси Лингард признался, что ему не гарантировано место в основном составе. Игрок доказывать свой уровень на тренировках.

— Я взволнован, — цитирует пресс-служба клуба Лингарда. — Это новая глава в моей жизни. Мне ничего не гарантировано, но я приехал сюда, чтобы усердно работать, помогать команде и дать свой опыт. Это главная цель. Я просто хочу насладиться своим футболом, снова играть.