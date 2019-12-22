Лингард не забивает в премьер-лиге уже целый год

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард не отметился результативными действиями в гостевом матче 18-го тура чемпионата Англии против «Уотфорда» (0:2). 27-летний англичанин был заменен на 64-й минуте встречи.

Как информирует Opta, серия форварда без результативных действий в премьер-лиге теперь составляет более 25 часов.

Последний раз он поразил ворота соперника «МЮ» по чемпионату ровно год назад — 22 декабря 2018, сделав дубль в игре с «Кардиффом» (5:1).

Через четыре дня — 26 декабря 2018-го — он отдал голевую передачу в матче против «Хаддерсфилда» (3:1).