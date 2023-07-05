Лингард может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Последним клубом 30-летнего англичанина был «Ноттингем Форест», контракт с которым завершился летом этого года. В сезоне-2022/23 вингер провел 20 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее Лингард выступал за «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэм», «Дерби Каунти», «Брайтон» и «Лестер».