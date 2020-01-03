Лингард и Марсьяль покинули базу «МЮ» через 15 минут после прибытия

Два лидера атаки «Манчестер Юнайтед» покинули клубную базу почти сразу после прибытия. Как сообщает Daily Mirror, Джесси Лингард прибыл в «Кэррингтон» в 9.31, однако уже в 9.48 у.е.хал обратно. Антони Марсьяль приехал в 9.55, а уехал в 10.10.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сетовал на травмы ряда ведущих игроков, включая Поля Погба, который выбыл на несколько недель.

4 января «МЮ» сыграет в третьем раунде Кубка Англии против «Вулверхэмптона», а уже через три дня — 7 января — «красные дьяволы» встретятся в полуфинале Кубка лиги против «Манчестер Сити».