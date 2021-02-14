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Линекер возмутился желанием фанатов «Ливерпуля» уволить Клоппа

16:28
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Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер упрекнул болельщиков «Ливерпуля» в желании уволить главного тренера Юргена Клоппа.

«Вопрос к некоторым фанатам «Ливерпуля», которые хотят отправить Клоппа в отставку: вы что, с ума сошли?» — написал Линекер в своем Twitter.

Вчера, 13 февраля, «Ливерпуль» проиграл «Лестеру» (1:3) в матче 24-го тура АПЛ. Команда занимает 4-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 13 очков.

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