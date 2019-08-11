Линекер сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси

Бывший нападающий сборной Англии, телеведущий Гари Линекер сравнил нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси. По его словам, они оба – выдающиеся игроки, однако он отдает предпочтение аргентинцу.

– Я выбираю Месси. Мне нравятся они оба. Если написать в Twitter, например, про "неверотяный и потрясающий гол чудесного Роналду", то запись начнут обсуждать фанаты Месси, – цитирует Линекера Sport Bible. - Если же что-то похожее написать про Месси (что я и делаю постоянно), то подключатся фанаты Криштиану.

Можно любить и восхищаться ими обоими, что я и делаю. Однако они очень разные. Роналду – это атлет. Он выдает максимальный результат из своей игры. Он лучше всех играет головой, он – лучший бомбардир, которого я когда-либо видел. Однако и Месси таклй же хороший бомбардир. Кроме того, он лучший распасовщик и лучший дриблер из тех, что я видел.

Когда я смотрю на Роналду, то восхищаюсь им. Когда я смотрю на Месси, то получаю радость. В этом вся разница.