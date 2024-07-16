Линекер — о будущем Саутгейта: «Возможно, в сборной Англии пришло время для кого-то другого»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер считает, что национальной команде нужен новый главный тренер. «Трех львов» с 2016 года возглавляет Гарет Саутгейт.

«Я думаю, что он [Саутгейт] был правильным человеком, который объединил нацию вокруг национальной сборной. Но теперь, возможно, пришло время для кого-то другого с более современным, атакующим стилем футбола», — приводит Goal слова Линекера.

По мнению экс-футболиста, самой подходящей кандидатурой на пост главного тренера сборной Англии является Юрген Клопп, который по окончании сезона покинул «Ливерпуль».

«Клопп находился без работы. Он немного отдохнул. Также думаю, мы все были бы рады Пепу [Гвардиоле], но насколько реально заполучить его?» — добавил он.

В финале чемпионата Европы-2024 сборная Англии проиграла Испании со счетом 1:2. Саутгейт стал первым тренером в истории, проигравшим два финала чемпионата Европы подряд.