Линекер раскритиковал работу Моуринью в "МЮ"

Бывший нападающий сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер​ расскритиковал методы работы португальского специалиста Жозе Моуринью в "Манчестер Юнайтед"​ в эфире канала BT Sport.

– Моуринью – один из моих любимых объектов для критики. Думаю, что тренер должен защищать своих игроков и публично поддерживать их, а о своих требованиях говорить в раздевалке и в лицо. Это не делается публично.

Моуринью в "Манчестер Юнайтед" выглядел как виновник, который пытается свалить все на окружающий мир. Футболисты никогда не будут играть за вас, если вы ведете себя таким образом, – сказал Моуринью в эфире канала BT Sport.

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