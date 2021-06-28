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Линекер предложил кандидатуру Клинсманна на пост главного тренера «Тоттенхэма»

16:57
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Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер рассказал, кто, по его мнению, мог бы стать главным тренером «Тоттенхэма».

«Нуну Эшпириту Санту стал 483-м человеком, отказавшимся от работы в «Тоттенхэме», — написал Линекер в своем Twitter. — Я работаю с тем человеком, кто хотел бы получить эту работу и любит клуб. Юрген Клинсманн очень хорошо подошел бы: он харизматичный, опытный, бывший игрок «Тоттенхэма» и любимец болельщиков».

56-летний Юрген Клинсманн играл за «Тоттенхэм» в сезоне-1994/95 и в 1998 году. Он провел за команду 68 матчей и забил 38 мячей.

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