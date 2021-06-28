Линекер предложил кандидатуру Клинсманна на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Бывший форвард сборной Англии, футбольный эксперт Гари Линекер рассказал, кто, по его мнению, мог бы стать главным тренером «Тоттенхэма».

Nuno Esp?rito Santo becomes the 483rd person to turn down the @SpursOfficial job. I'm working with someone who actually would love the job and loves the club. @J_Klinsmann would be a great fit: charismatic, knowledgeable, experienced and a former player and fan's favourite. — Gary Lineker ? (@GaryLineker) June 28, 2021

«Нуну Эшпириту Санту стал 483-м человеком, отказавшимся от работы в «Тоттенхэме», — написал Линекер в своем Twitter. — Я работаю с тем человеком, кто хотел бы получить эту работу и любит клуб. Юрген Клинсманн очень хорошо подошел бы: он харизматичный, опытный, бывший игрок «Тоттенхэма» и любимец болельщиков».

56-летний Юрген Клинсманн играл за «Тоттенхэм» в сезоне-1994/95 и в 1998 году. Он провел за команду 68 матчей и забил 38 мячей.