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Линекер: «После назначения Джеррарда главным тренером «Астон Виллы», похоже Лэмпард возглавит «Норвич Сити»

11:45
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Бывший нападающий сборной Англии прокомментировал информацию, о возможном назначении Фрэнка Лэмпарда главным тренером «Норвича».

«После назначения Джеррарда главным тренером «Астон Виллы» похоже , что Лэмпард возглавит «Норвич Сити», — написал Линекер в Twitter. — Карьеры этих двух великих футболистов неразрывно связаны».

6 ноября «Норвич» объявил об отставке Даниэля Фарке с поста главного тренера. После 11 туров чемпионата Англии команда набрала пять очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/GaryLineker/status/1458802144249798660

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