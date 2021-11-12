Линекер: «После назначения Джеррарда главным тренером «Астон Виллы», похоже Лэмпард возглавит «Норвич Сити»
11:45
Бывший нападающий сборной Англии прокомментировал информацию, о возможном назначении Фрэнка Лэмпарда главным тренером «Норвича».
«После назначения Джеррарда главным тренером «Астон Виллы» похоже , что Лэмпард возглавит «Норвич Сити», — написал Линекер в Twitter. — Карьеры этих двух великих футболистов неразрывно связаны».
6 ноября «Норвич» объявил об отставке Даниэля Фарке с поста главного тренера. После 11 туров чемпионата Англии команда набрала пять очков и занимает последнее место в турнирной таблице.
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