Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на то, что голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага попытался помешать форварду «Манчестер Сити» Хулиану Альваресу перед исполнением пенальти.

«Альварес, вероятно, сказал: «Приятель, я только что выиграл золотую медаль чемпионата мира, ты меня не волнуешь». Кепа — это Эми Мартинес из магазина «Все по 1 фунту», — приводит слова Линекера Daily Mail.

«Челси» проиграл от «Манчестер Сити» (0:4) в 1/32 финала Кубка Англии. Второй мяч забил Хулиан Альварес с пенальти. Перед 11-метровым Кепа попытался сбить Альвареса, что-то говоря перед ударом.