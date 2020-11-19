Линекер — о новом контракте Гвардьолы: «Отличные новости для фанатов «Ман Сити» и всех поклонников красивой игры»
16:18
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал подписание нового контракта Хосепа Гвардьолы с «Манчестер Сити».
«Отличные новости для фанатов «Ман Сити», да и для всех поклонников красивой игры в этой стране. Его футбол веселый», — написал Линекер в Twitter.
Гвардьола подписал с клубом новый двухлетний контракт. На счету испанца в «Манчестер Сити» — два чемпионства, три Кубка лиги и один Кубок Англии.
После 8 туров АПЛ «Ман Сити» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.
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