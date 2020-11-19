Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал подписание нового контракта Хосепа Гвардьолы с «Манчестер Сити».

«Отличные новости для фанатов «Ман Сити», да и для всех поклонников красивой игры в этой стране. Его футбол веселый», — написал Линекер в Twitter.

Гвардьола подписал с клубом новый двухлетний контракт. На счету испанца в «Манчестер Сити» — два чемпионства, три Кубка лиги и один Кубок Англии.

После 8 туров АПЛ «Ман Сити» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.