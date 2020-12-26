Линделефу может понадобиться операция после матча с «Лестером»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что защитник «красных дьяволов» Виктор Линделеф получил травму в матче 15-го тура АПЛ против «Лестера» (2:2).
«У Виктора проблемы со спиной. Он испытывает эти проблемы уже долгое время. Возможно, потребуется вмешательство», — приводит Goal слова Сульшера.
Линделеф не смог доиграть матч с «Лестером», вместо него на 66-й минуте встречи появился Аксель Туанзебе.
В сезоне-2020/21 Линделеф провел 19 матчей за «МЮ», на его счету 1 гол и 1 результативная передача.
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