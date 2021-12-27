Линделеф сдал положительный тест на коронавирус
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник во флэш-интервью заявил, что защитник Виктор Линделеф сдал положительный тест на коронавирус. Футболист не попал в заявку на матч 19-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла», сообщает Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» набрал 27 очков в 16 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2021/2022. «Ньюкасл» (10 очков) находится на 20-м месте.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю