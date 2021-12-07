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Линделеф назвал Де Хеа лучшим вратарем в мире

17:08
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф поделился мнением о вратаре команды Давиде Де Хеа.

«Он был вратарем мирового класса в ноябре и, на мой взгляд, он лучший в мире. Давид демонстрирует это в нынешнем сезоне.

Он великолепен, в ноябре сделал много сэйвов и очень нам помог. У нас хорошие отношения на поле и за его пределами», — приводит слова Линделефа пресс-служба клуба.

7 декабря стало известно, что Де Хеа признан лучшим игроком команды в ноябре. В текущем сезоне 31-летний вратарь провел 20 матчей за команду во всех турнирах и пропустил 31 гол.

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/victor-lindelof-enthuses-about-world-class-david-de-gea

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Екатерина Савостина все материалы автора

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