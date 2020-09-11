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«Лилль» отказался продавать футболиста «Ньюкаслу» за 35 миллионов евро

08:35
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«Лилль» отклонил предложение «Ньюкасла» по полузащитнику Бубакари Сумаре, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «сороки» предлагали за 21-летнего француза 35 миллионов евро и потенциальные бонусные выплаты, но получили отказ от французского клуба.

Сумаре провел за «Лилль» 1 матч в сезоне-2020/21, на его счету нет результативных действий. Всего на счету защитника 1 гол и 1 результативная передача в 70 матчах за «догов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24,5 миллиона евро.

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