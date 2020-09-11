«Лилль» отказался продавать футболиста «Ньюкаслу» за 35 миллионов евро
08:35
«Лилль» отклонил предложение «Ньюкасла» по полузащитнику Бубакари Сумаре, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «сороки» предлагали за 21-летнего француза 35 миллионов евро и потенциальные бонусные выплаты, но получили отказ от французского клуба.
Сумаре провел за «Лилль» 1 матч в сезоне-2020/21, на его счету нет результативных действий. Всего на счету защитника 1 гол и 1 результативная передача в 70 матчах за «догов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24,5 миллиона евро.
Lille have turned down a bid [€ 35m add ons includer] from Newcastle for the French midfielder Boubacary Soumar?. ???? #NUFC #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2020