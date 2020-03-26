«Лидс» зимой пытался подписать Ибрагимовича и Кавани

Владелец «Лидса» Андреа Радрицциани рассказал, что зимой хотел пригласить в команду форварда с мировым именем. Он вел переговоры с Эдинсоном Кавани из «ПСЖ» и Златаном Ибрагимовичем, который перешел в «Милан».

— Президент «ПСЖ» дал мне возможность переговорить с братом Кавани, — цитирует Sky Sports Радрицциани. — К сожалению, переговоры никуда не пришли. Я также говорил более конкретно с Златаном Ибрагимовичем. Он мог дать нам значительный импульс, но решил переехать в «Милан». Он был очень честен со мной.