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«Лидс» зимой пытался подписать Ибрагимовича и Кавани

02:35
Златан Ибрагимович. Фото acmilan.com
Златан Ибрагимович. Фото acmilan.com
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Владелец «Лидса» Андреа Радрицциани рассказал, что зимой хотел пригласить в команду форварда с мировым именем. Он вел переговоры с Эдинсоном Кавани из «ПСЖ» и Златаном Ибрагимовичем, который перешел в «Милан».

— Президент «ПСЖ» дал мне возможность переговорить с братом Кавани, — цитирует Sky Sports Радрицциани. — К сожалению, переговоры никуда не пришли. Я также говорил более конкретно с Златаном Ибрагимовичем. Он мог дать нам значительный импульс, но решил переехать в «Милан». Он был очень честен со мной.

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