«Лидс» выиграл чемпионшип, «Шеффилд Юнайтед», «Сандерленд», «Бристоль» и «Ковентри» сыграют в плей-офф за выход в АПЛ

«Лидс» на выезде обыграл «Плимут» (2:1) в матче последнего, 46-го тура чемпионшипа.

Благодаря этой победе команда, которую возглавляет бывший тренер «Краснодара» Даниэль Фарке, заняла первое место в таблице второго по силе дивизиона Англии. Клуб набрал 100 очков в 46 матчах.

Второе место занял «Бернли», который также набрал 100 очков, но уступил по дополнительным показателям. Команда вместе с «Лидсом» напрямую вышла в АПЛ.

Места с 3 по 6 заняли «Шеффилд Юнайтед», «Сандерленд», «Ковентри» и «Бристоль». Эти команды примут участие в стыковых матчах за право выйти в АПЛ. В полуфинале плей-офф «Шеффилд Юнайтед» сыграет с «Бристолем», а «Сандерленд» — с «Ковентри».