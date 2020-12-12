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«Лидс» дома проиграл «Вест Хэму»

00:53
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«Лидс» на своем поле потерпел поражение от «Вест Хэма» в матче 12-го тура чемпионата Англии (1:2). «Белые» открыли счет на 6-й минуте, реализовав пенальти, но «молотобойцы» отыгрались еще до конца первого тайма. После перерыва Ангело Огбонна забил победный мяч.

«Вест Хэм» поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Лидс» идет на 14-й позиции.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

12-й тур

«Лидс» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:2 (1:1)

Голы: Клих, 6 — с пенальти (1:0). Соучек, 25 (1:1). Огбонна, 80 (1:2).

«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Алиоски (Шеклтон, 46), Эйлинг, Клих, Филлипс, Родриго, Бэмфорд (Робертс, 74), Рафинья, Харрисон (Элдер Кошта, 46).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Цоуфал, Крессуэлл, Бальбуэна, Пабло Форнальс (Снодграсс, 90+5), Соучек, Райс, Алле, Бенрама (Нобл, 84), Боуэн (Джонсон, 85).

Предупреждения: Фабяньски, 3. Алиоски, 33. Нобл, 90+1.

Судья: Оливер.

11 декабря. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

Лидс — Вест Хэм

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